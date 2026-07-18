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Timnas Voli Putra Indonesia Punya Banyak PR Menjelang Semifinal SEA V Cup 2026

Timnas Voli Putra Indonesia Punya Banyak PR Menjelang Semifinal SEA V Cup 2026
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Pevoli Rama Fazza Fauzan saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 melawan Filipina di Candon City Arena, Jumat (17/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - CANDON - Timnas voli putra Indonesia masih belum maksimal saat berlaga melawan Filipina pada SEA V Cup 2026.

Pada laga tersebut Farhan Halim dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-23, 27-25) di Candon City Arena, Jumat (17/7).

Menurut asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto menilai bahwa kekompakan anak asuhannya masih belum padu.

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Para pemain masih banyak melakukan kesalahan sebelum akhirnya mampu menang dalam tempo 1 jam 33 menit.

“Rotasi di gim ketiga tidak berjalan dengan baik seusai receive para pemain kurang sempurna sehingga variasi serangan tidak berjalan," ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (17/7).

“Kami kemudian diserang dari situasi bola quick. Kami akhirnya bisa mengantisipasi dengan bermain sabar dan tidak terburu-buru,” imbuhnya.

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Manajer asal klub Jakarta Garuda Jaya itu berharap para pemain, baik inti maupun pelapis, bisa lebih padu.

Kehadiran beberapa pemain baru membuat skuad Garuda harus kembali beradaptasi, terlebih dalam urusan bertahan.

Timnas voli putra Indonesia masih belum maksimal saat berlaga pada SEA V Cup 2026 melawan Filipina, Jumat (17/7)

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