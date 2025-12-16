Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah ke Semifinal, Dipaksa Main Ketat Lawan Filipina
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia sukses menembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Filipina.
Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12/2025), skuad asuhan Jeff Jiang menang telak dengan skor 3-0 (25-17, 27-25, 26-24).
Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Semifinal
Manajer Timnas voli putra Indonesia Adang Ginanjar mengakui kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah.
Pasalnya, Filipina diperkuat pemain-pemain berpengalaman yang tampil di level internasional seperti FIVB Men's Volleyball World Championship 2025.
Selain itu, tim asuhan Angiolino Frigoni juga mendapat tambahan kekuatan dengan hadirnya Bryan Bagunas yang saat ini bermain di kompetisi voli Jepang bersama Osaka Bluteon.
Namun, Timnas voli putra Indonesia mampu tampil lebih tenang, terutama pada momen krusial gim kedua dan ketiga, hingga akhirnya mengunci kemenangan dan memastikan tiket semifinal.
"Kemenangan yang cukup melelahkan buat Timnas voli putra Indonesia. Dua kali terjadi deuce pada gim kedua dan ketiga."
"Kami bersyukur bisa melangkah ke semifinal dengan status juara Pool B," ungkap alumnus Akpol 1989 itu saat dihubungi JPNN.com, Selasa (16/12).
Timnas voli putra Indonesia tembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Filipina, Selasa (16/12)
