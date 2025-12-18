menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Final SEA Games 2025

Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Final SEA Games 2025

Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Final SEA Games 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Fahry Septian Putratama saat berlaga pada semifinal SEA Games 2025 melawan Vietnam di Hua Mak Indoor Stadium, Kamis (18/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia harus bekerja keras menghadapi Vietnam pada babak semifinal SEA Games 2025.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Kamis (18/12/2025), skuad asuhan Jeff Jiang dipaksa bermain hingga lima set sebelum akhirnya menang dengan skor 3-2 (21-25, 20-25, 25-22, 25-19, 15-10).

Pada pertandingan ini, pertahanan Timnas voli putra Indonesia kerap mudah ditembus pada awal laga.

Baca Juga:

Kombinasi Daffa Naufal Mauluddani dan Hendra Kurniawan kesulitan membendung serangan Vietnam yang banyak mengandalkan bola-bola quick.

Pelatih kemudian melakukan perubahan dengan memainkan Alfin Daniel Pratama serta Tedi Oka Syahputra untuk memperkuat blok pertahanan.

Strategi tersebut berjalan efektif dan membuat Timnas voli putra Indonesia mampu bangkit serta membalikkan keadaan.

Baca Juga:

Selain dari sisi pertahanan, masuknya Fahry Septian Putratama menggantikan Jordan Susanto juga memberi dampak signifikan dalam serangan.

Alhasil, pemain asal Jakarta LavAni itu menjadi salah satu pendulang angka bersama Boy Arnes serta Rivan Nurmulki.

Timnas voli putra Indonesia susah payah melangkah ke final SEA Games 2025 saat menghadapi Vietnam, Kamis (18/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI