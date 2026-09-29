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Timnas Voli Putra Indonesia Tumbang 2-3 dari Iran, Perjuangan Menuju 8 Besar Terhenti

Timnas Voli Putra Indonesia Tumbang 2-3 dari Iran, Perjuangan Menuju 8 Besar Terhenti
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Pevoli Boy Arnes Arabi saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium. Foto: Dokumentasi AINAGOC

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan Timnas voli putra Indonesia untuk menembus perempat final Asian Games 2026 harus terhenti seusai kalah dari Iran.

Berlaga di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Selasa (29/9), skuad asuhan Reidel Toiran itu menyerah dengan skor 2-3 (25-22, 25-21, 21-25, 19-25, 15-17).?

Dengan kekalahan ini skuad Garuda gagal mencapai target untuk bisa finis di posisi Top 3.

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Pada babak fase grup tercatat Farhan Halim dan kolega telan dua kekalahan dengan skor tipis.

Tercatat sebelumnya Timnas voli putra Indonesia menelan kekalahan dari Tailan dengan skor 2-3 (23-25, 25-20, 23-25, 25-23, 23-25).

Satu kemenangan yang diraih skuad Merah Putih pada babak fase grup praktis hanya saat jumpa Kirgistan 3-0 (27-25, 25-21, 25-15).

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Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Nur Widayanto sejak awal menekankan kepada anak asuhannya untuk bermain lepas.

Terlebih, laga menghadapi Iran membutuhkan fokus penuh dengan komposisi pemain yang cukup menjulang dan punya kekuatan luar biasa.

Perjuangan Timnas voli putra Indonesia untuk menembus perempat final Asian Games 2026 harus terhenti seusai kalah dari Iran, Selasa (29/9)

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