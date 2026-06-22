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Timnas Voli Putra Indonesia Ungkap Kunci Kemenangan Lawan Qatar

Timnas Voli Putra Indonesia Ungkap Kunci Kemenangan Lawan Qatar
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Selebrasi kemenangan Timnas voli putra Indonesia melawan Qatar pada AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Senin (22/6). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, INDIA - Timnas voli putra Indonesia di luar dugaan mampu mengalahkan Qatar pada laga kedua Pool B ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Berlaga di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Senin (22/6) skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-2 (14-25, 25-22, 32-30, 25-27, 15-13).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto mengungkapkan bahwa sejak awal sudah mengenal gaya permainan Qatar.

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Tim asuhan Camilo Andres Soto itu banyak menyerang melalui serve utamanya bola-bola floater.

Alhasil dengan bermain lebih tenang dalam receive akhirnya Jasen Natanael Kilanta cum suis mampu meraih kemenangan atas Qatar.

“Kami sudah mengamati Qatar bermain dengan banyak melakukan serve float.” 

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“Jadi kami mencoba untuk receive dengan bagus untuk bisa menyerang balik,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (22/6) malam WIB.

Dari faktor non teknis mulai dari pelatih dan ofisial sudah mengingatkan gaya bermain Qatar yang banyak melakukan protes terhadap perangkat pertandingan.

Ternyata ini kunci kemenangan Timnas voli putra Indonesia lawan Qatar pada AVC Men's Volleyball Cup 2026, Senin (22/6)

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