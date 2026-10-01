Timnas Voli Putra Masih Punya Banyak PR seusai Gebuk Filipina
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan pada babak klasifikasi peringkat 9–12 Asian Games 2026 setelah mengalahkan Filipina.
Berlaga di Park Arena Komaki, Kamis (1/10), skuad asuhan Reidel Toiran tersebut menang dengan skor 3-1 (25-23, 24-26, 25-22, 25-21).
Boy Arnes Arabi tampil sebagai pencetak angka terbanyak Indonesia dengan torehan 20 poin.
Fauzan Nibras juga tampil gemilang dengan menyumbang 17 poin, sedangkan Farhan Halim mencatatkan 11 angka.
Meski meraih kemenangan, Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Nur Widayanto masih menyoroti sejumlah aspek permainan anak asuhnya.
Menurut Nur, konsistensi permainan Fahri Septian Putratama dan kolega belum sepenuhnya stabil. Indonesia masih beberapa kali kehilangan fokus setelah berhasil unggul.
“Kami masih punya pekerjaan rumah, utamanya dalam efektivitas serangan dan blok. Karena itu, mereka bisa mencuri satu set pada gim kedua,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (1/10).
Hasil tersebut membawa Timnas voli putra Indonesia menghadapi Vietnam pada pertandingan berikutnya.
Timnas voli putra masih punya pekerjaan rumah seusai meraih kemenangan pada babak klasifikasi 9–12 ajang Asian Games 2026 melawan Filipina, Kamis (1/10)
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