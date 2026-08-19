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Timnas Voli Putra Menang di Laga Uji Coba Lawan Kamboja Menjelang Asian Games 2026

Timnas Voli Putra Menang di Laga Uji Coba Lawan Kamboja Menjelang Asian Games 2026
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada laga persahabatan melawan Kamboja di Morodok Techo National Sports Complex, Kamboja, Rabu (19/8). Foto: Facebook/Volleyball Federation of Cambodia

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia memetik kemenangan di laga uji coba melawan Kamboja menjelang Asian Games 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-0 (18-25, 26-28, 19-25) di Morodok Techo National Sports Complex, Kamboja, Rabu (19/8).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto menilai laga uji coba yang dilakukan Farhan Halim dan kolega sangat penting untuk meningkatkan jam terbang internasional.

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“Kami membawa komposisi penuh ke Kamboja untuk persiapan awal ke Asian Games 2026. Sejauh ini kami masih melihat beberapa potensi dari 18 pemain yang dibawa,” katanya saat dihubungi JPNN.com, Rabu (19/8).

“Rencananya kami akan melakukan seleksi di Kamboja sebelum nantinya dikerucutkan menjadi 12 nama,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe.

Rencananya setelah ini Timnas voli putra Indonesia itu akan kembali berlatih tanding melawan Kamboja, Selasa (25/8) mendatang.

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Dio Zulfikri cum suis nantinya selama di Negeri Angkor Wat juga akan menjalani pemusatan latihan selain berlatih tanding.

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putra Indonesia pada ajang Asian Games 2026 mendatang.

Skuad Timnas voli putra Indonesia memetik kemenangan di laga uji coba melawan Kamboja jelang Asian Games 2026, Rabu (19/8)

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