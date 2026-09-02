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Timnas Voli Putra Meninggalkan Agil Angga & Doni Haryono, Fahri Septian Masuk

Timnas Voli Putra Meninggalkan Agil Angga & Doni Haryono, Fahri Septian Masuk
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Pevoli Doni Haryono saat berlaga pada ajang AVC Cup 2026 di India. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia merilis daftar pemain yang akan berangkat mengikuti Asian Games 2026.

Dalam lis ada Fahri Septian Putratama yang dipilih menggantikan Agil Angga Anggara dan Doni Haryono.

Asisten pelatih timnas Nur Widayanto menyebut bahwa pemanggilan mantan pemain SKV Montana itu murni kebutuhan tim.

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Sejak awal skuad Garuda memang agak kewalahan mencari pelapis Farhan Halim serta Boy Arnes Arabi di posisi outside hitter.

Praktis untuk bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Agil serta Doni, tim pelatih mencoba Fahri serta Luvi Febrian yang moncer di liga Kamboja.

“Sebelum pemanggilan pemain untuk Asian Games 2026 ada beberapa nama yang dihubungi termasuk Agil serta Doni. Keduanya dipastikan tidak masuk karena masih pemulihan cedera,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe saat dihubungi JPNN.com, Rabu (2/9).

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“Pertimbangannya kemudian jatuh ke Fahri yang sebelumnya juga kami bawa ke SEA V Cup," imbuhnya.

Timnas menilai kebutuhan di posisi outside hitter sejatinya melimpah juga dengan kehadiran Sigit Ardian.

Timnas Voli Putra memanggil Fahri Septian menggantikan Agil Angga dan Doni Haryono. Kenapa?

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