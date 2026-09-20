menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Timnas Voli Putri Bidik Finis Top 5 Asian Games 2026

Timnas Voli Putri Bidik Finis Top 5 Asian Games 2026

Timnas Voli Putri Bidik Finis Top 5 Asian Games 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Park Arena Komaki, Aichi. Foto: Dokumentasi AINAGOC

jpnn.com - AICHI - Timnas voli putri Indonesia masih punya peluang finis di Top 5 Asian Games 2026.

Medi Yoku dan kolega tersingkir di perebutan medali seusai kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (10-25, 27-29, 16-21) di Park Arena Komaki, Aichi, Minggu (20/9).

Kekalahan ini membuat skuad asuhan Marcos Sugiyama akan masuk di perebutan tempat kelima hingga delapan ajang multievent olahraga antarnegara Asia tersebut.

Baca Juga:

Nantinya skuad Garuda Pertiwi akan menghadapi tim yang kalah dari laga Vietnam melawan China.

Sejauh ini target yang dicanangkan PBVSI pada ajang Asian Games 2026 untuk Timnas voli putri dengan finis di peringkat kelima.

Target tersebut sejatinya tidak berlebihan seusai di turnamen sebelumnya pada AVC Cup dan AVC Continental juga finis di posisi kelima.

Baca Juga:

Keikutsertaan Azzahra Dwi Febyane cum suis sejatinya baru yang ketiga di ajang ini setelah sebelumnya pada 1986 dan 2018 silam.

Laga perebutan peringkat 5–8t rencananya akan digelar di Park Arena Komaki, Aichi, Senin (21/9) mulai pukul 11.00 pagi WIB.

Timnas voli putri Indonesia masih punya peluang untuk mencapai target tembus Top 5 pada Asian Games 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI