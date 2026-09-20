Timnas Voli Putri Bidik Finis Top 5 Asian Games 2026
jpnn.com - AICHI - Timnas voli putri Indonesia masih punya peluang finis di Top 5 Asian Games 2026.
Medi Yoku dan kolega tersingkir di perebutan medali seusai kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (10-25, 27-29, 16-21) di Park Arena Komaki, Aichi, Minggu (20/9).
Kekalahan ini membuat skuad asuhan Marcos Sugiyama akan masuk di perebutan tempat kelima hingga delapan ajang multievent olahraga antarnegara Asia tersebut.
Nantinya skuad Garuda Pertiwi akan menghadapi tim yang kalah dari laga Vietnam melawan China.
Sejauh ini target yang dicanangkan PBVSI pada ajang Asian Games 2026 untuk Timnas voli putri dengan finis di peringkat kelima.
Target tersebut sejatinya tidak berlebihan seusai di turnamen sebelumnya pada AVC Cup dan AVC Continental juga finis di posisi kelima.
Keikutsertaan Azzahra Dwi Febyane cum suis sejatinya baru yang ketiga di ajang ini setelah sebelumnya pada 1986 dan 2018 silam.
Laga perebutan peringkat 5–8t rencananya akan digelar di Park Arena Komaki, Aichi, Senin (21/9) mulai pukul 11.00 pagi WIB.
Timnas voli putri Indonesia masih punya peluang untuk mencapai target tembus Top 5 pada Asian Games 2026.
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