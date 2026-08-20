Timnas Voli Putri Dibebani Target Tinggi di AVC Continental Championship 2026

jpnn.com, JAKARTA - PBVSI memberikan target tinggi kepada Timnas voli putri Indonesia saat tampil pada AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026.

Medi Yoku dan kolega diharapkan bisa tembus enam besar saat berlaga di ajang akbar voli Asia tersebut.

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo menilai target yang diberikan sejauh ini terukur melihat calon lawan yang akan dihadapi Srikandi Merah Putih.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama masuk dalam Pool Thailand, Kazakhstan, dan Australia.

“Target kami masuk enam besar. Lawan kuat, mudah-mudahan target bisa dicapai dan bisa lebih bagus lagi," ujar Imam.

Pada AVC Volleyball Continental 2026 beberapa perubahan dilakukan oleh Timnas voli putri Indonesia.

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Tisya Amallya Putri dan Syelomitha Wongkar digantikan oleh Shakira Ayu serta Tina Syifa Sabila Salim.

Timnas voli putri Indonesia menatap AVC Volleyball Continental 2026 sejatinya dengan modal kurang menyakinkan setelah di SEA V Cup 2026 hanya mampu finis di peringkat ketiga.