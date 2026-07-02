Timnas Voli Putri Indonesia Buka Peluang ke Perempat Final AVC U-18
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia membuka peluang ke perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026.
Kepastian tersebut diapat setelah anak asuh Angga Hasan Mubarok menang dengan skor 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) atas Iran di Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis (2/7/2026).
Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Bobby Ade Setiawan menilai Tina Syifa Sabila Salim dan kolega tampil jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi Jepang.
Para pemain mampu menguasai tempo permainan sehingga berhasil menutup laga dengan kemenangan.
Pada pertandingan sebelumnya, Srikandi Muda takluk dengan skor 0-3 (21-25, 26-28, 20-25) dari tim Negeri Sakura.
“Bersyukur mendapat kemenangan atas Iran dan berkesempatan untuk lolos ke delapan besar. Kami bermain lebih baik ketimbang laga kemarin,” ujar suami dari Yolana Betha Pangestika itu.
Dengan hasil ini Timnas voli putri Indonesia untuk sementara menempel ketat Jepang yang menghuni peringkat pertama Pool C
Skuad Garuda Pertiwi kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026.
Timnas voli putri Indonesia membuka peluang perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026 seusai menang lawan Iran
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