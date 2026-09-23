Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Capai Target, PBVSI Bakal Evaluasi Marcos Sugiyama

jpnn.com - PBVSI bakal mengevaluasi kinerja Marcos Sugiyama setelah Timnas voli putri Indonesia menyelesaikan perjuangannya pada Asian Games 2026.

Manajer keturunan Brasil-Jepang itu hanya mampu membawa Medi Yoku dan kolega finis di posisi keenam dalam ajang multievent antarnegara Asia tersebut.

Hasil itu belum sesuai dengan target PBVSI yang sebelumnya berharap Timnas voli putri Indonesia mampu menembus lima besar.

Peluang tersebut sebenarnya sempat terbuka setelah Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 (25-20, 25-21, 25-18) pada laga klasifikasi perebutan peringkat kelima hingga kedelapan.

Namun, Indonesia gagal mempertahankan momentum tersebut. Pada pertandingan penentuan posisi kelima, Srikandi Merah Putih harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor 0-3 (15-25, 20-25, 11-25).

Kabid Binpres PBVSI Adang Ginanjar memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perjalanan Timnas voli putri Indonesia.

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"Untuk pelatih putri sementara ini masih kami percayakan kepada Marcos Sugiyama karena kontraknya masih ada bersama kami. Jadi, untuk sementara ini masih beliau," ujar Adang.

Evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari persiapan PBVSI menghadapi agenda berikutnya. Timnas voli putri Indonesia akan bersiap menuju SEA Games 2027 di Malaysia.