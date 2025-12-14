Timnas Voli Putri Indonesia Jalani Laga Hidup Mati Lawan Filipina
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia harus menelan kekalahan di laga semifinal SEA Games 2025 melawan Thailand.
Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Minggu (14/12) skuad asuhan Marcos Sugiyama menelan kekalahan telak 0-3 (15-25, 21-25, 15-25).
Pada pertandingan ini Srikandi Merah Putih menurunkan kombinasi pemain senior dan yunior seperti Megawati Hangestri Pertiwi, Yolana Betha Pangestika sampai Medi Yoku.
Dari barisan pemain muda ada Pascalina Mahuze, Maradanti Namira dan Chelsa Berliana Nurtomo.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan Thailand yang hanya menurunkan kekuatan terbaik termasuk Chatchu-on Moksri, Pornpun Guedpard serta Pimpichaya Kokram.
Sejak awal laga penampilan skuad Garuda Pertiwi mampu mengimbangi sebelum akhirnya tertinggal jauh.
Baru pada gim kedua permainan berjalan imbang setelah Thailand melakukan rotasi.
Pelatih Thailand, Kiattipong Radchatagriengkai mengubah komposisi dengan memainkan pemain muda yaitu Warisara Seetaloed dan Kuttika Kaewpin untuk menemani Ajcharaporn Kongyot.
Timnas voli putri Indonesia kembali melakoni perebutan medali perunggu SEA Games 2025 seusai telan kekalahan dari Thailand, Minggu (14/12)
