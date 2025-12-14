menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Timnas Voli Putri Indonesia Jalani Laga Hidup Mati Lawan Filipina

Timnas Voli Putri Indonesia Jalani Laga Hidup Mati Lawan Filipina

Timnas Voli Putri Indonesia Jalani Laga Hidup Mati Lawan Filipina
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada semifinal SEA Games 2025 di Hua Mak Indoor Stadium, Minggu (14/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia harus menelan kekalahan di laga semifinal SEA Games 2025 melawan Thailand.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Minggu (14/12) skuad asuhan Marcos Sugiyama menelan kekalahan telak 0-3 (15-25, 21-25, 15-25).

Pada pertandingan ini Srikandi Merah Putih menurunkan kombinasi pemain senior dan yunior seperti Megawati Hangestri Pertiwi, Yolana Betha Pangestika sampai Medi Yoku.

Baca Juga:

Dari barisan pemain muda ada Pascalina Mahuze, Maradanti Namira dan Chelsa Berliana Nurtomo.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Thailand yang hanya menurunkan kekuatan terbaik termasuk Chatchu-on Moksri, Pornpun Guedpard serta Pimpichaya Kokram.

Sejak awal laga penampilan skuad Garuda Pertiwi mampu mengimbangi sebelum akhirnya tertinggal jauh.

Baca Juga:

Baru pada gim kedua permainan berjalan imbang setelah Thailand melakukan rotasi.

Pelatih Thailand, Kiattipong Radchatagriengkai mengubah komposisi dengan memainkan pemain muda yaitu Warisara Seetaloed dan Kuttika Kaewpin untuk menemani Ajcharaporn Kongyot.

Timnas voli putri Indonesia kembali melakoni perebutan medali perunggu SEA Games 2025 seusai telan kekalahan dari Thailand, Minggu (14/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI