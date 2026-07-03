Timnas Voli Putri Indonesia Jumpa Thailand di AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan jumpa Thailand pada perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026.

Kepastian tersebut didapat seusai Tina Syifa Sabila Salim dan kawan-kawan menang melawan Filipina dengan skor 3-0 (25-22, 25-13, 28-26) di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Jumat (3/7/2026).

Hasil ini menempatkan tim asuhan Angga Hasan Mubarok menjadi runner up Pool C di bawah Jepang.

Dari tiga laga yang dijalani, Srikandi Merah Putih mampu meraih dua kemenangan. Sebelumnya, Indonesia unggul 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) melawan Iran.

Raihan tersebut membuat Khanza Putri Yanzi Ganeshtri cum suis akan meladeni Thailand yang merupakan juara Pool A.

Skuad asuhan Nataphon Srisamutnak tampil digdaya dengan tidak terkalahkan saat jumpa Mongolia, Australia, serta Uzbekistan.

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Laga Timnas voli putri Indonesia melawan Thailand sejatinya partai ulangan fase grup Princess Cup 2026.

Pekan lalu, skuad Garuda Pertiwi harus mengakui keunggulan tim Negeri Gajah Putih dengan skor 0-3 (25-27, 18-25, 24-26).