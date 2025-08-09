Timnas Voli Putri Indonesia Kalahkan Kanada, Pelatih Beri Pujian Soal Ini

jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marcos Sugiyama mengapresiasi kerja keras anak asuhannya saat meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8), Afra Hasna Nurhaliza cum suis menang dengan skor 3-1 () atas Kanada.

Menurutnya, kemenangan itu disambut suka cita karena Timnas Voli Putri Indonesia sudah mempersiapkan tampil di Kejuaraan Dunia U-21 2025 dengan maksimal.

Para pemain menjalani pemusatan latihan panjang di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul selama tiga bulan lebih.

Tidak hanya itu, beberapa laga uji coba digelar melawan Chile, Korea, dan Jepang dilakukan menjelang Kejuaraan Dunia U-21 2025.

Dengan persiapan matang, tidak heran para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat menghadapi Kanada.

“Kami melakukan evaluasi setelah kalah dari Vietnam. Para pemain sudah jauh lebih baik dan ingin memberikan yang terbaik di laga ini,” kata Marcos Sugiyama.

Pelatih blasteran Brasil-Jepang itu berharap tren positif Timnas Voli Putri Indonesia bisa terus berlanjut saat jumpa Puerto Rico, Sabtu (9/8) mendatang.