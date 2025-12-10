menu
Timnas Voli Putri Indonesia Siap Ganyang Malaysia, Megawati Jadi Andalan

Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja melawan Malaysia. Foto: Facebook/SMM Volleyball

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan mengawali perjuangannya di SEA Games 2025 dengan melawan Malaysia.

Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan digelar pada Rabu (10/12/2025) pukul 12.30 WIB di Hua Mak Indoor Stadium.

Timnas Voli Putri Indonesia Siap Ganyang Malaysia

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa anak asuhnya siap meraih kemenangan.

Dengan bekal latihan intensif selama satu bulan di Medan, kekompakan antarpemain diharapkan makin solid.

"Tujuan kami ialah mengalahkan lawan. Itulah mengapa laga pembuka sangat penting."

"Ketika kami bisa menang di pertandingan pertama, semua rasa cemas akan berkurang, situasi menjadi lebih mengalir, dan performa tim bisa terus meningkat," ujar pelatih asal Jepang itu.

Marcos Sugiyama Andalkan Megawati

Marcos berencana menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal, yang akan didampingi Medi Yoku serta Pascalina Mahuze untuk mendulang angka.

Di posisi middle blocker, Indonesia akan mengandalkan Chelsa Berliana Nurtomo dan Maradanti Namira Tegariana.

Timnas voli putri Indonesia siap raih kemenangan di laga pembuka Grup B SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12)

