Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Final Asian Youth Games 2025, Ini Sejarah
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Voli Putri Indonesia tembus final Asian Youth Games Bahrain 2025.
Berlaga di Isa Sports City, Bahrain, Senin (27/10) skuad asuhan Marcos Sugiyama menang dengan skor 3-0 (26-24, 27-25, 25-17).
Sepanjang laga Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar dan kolega tampil solid saat bertahan.
Hal tersebut membuat lawan frustasi sehingga pada poin-poin kritis menjadi keuntungan untuk Indonesia.
Konsistensi Srikandi Merah Putih berlangsung hingga akhir laga sehingga akhirnya Timnas voli putri Inonesia mampu meraih kemenangan dalam tempo 1 jam 26 menit.
Seluruh pemain Timnas voli putri yakni Chelsa Berliana Nurtomo, Calista Maya Ersandita, hingga Putri Naisya Pratama tampil solid.
Wajar kekompakan pemain Indonesia solid mengingat mayoritas pemain yang dipanggil sebelumnya bermain bersama di Kejuaraan Dunia U-21 di Surabaya.
Dengan hasil ini, Timnas voli putri Indonesia tembus final Asian Youth Games Bahrain 2025.
Timnas Voli Putri Indonesia tembus final Asian Youth Games Bahrain 2025 setelah mengalahkan Thailand.
