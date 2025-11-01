menu
Timnas Voli Putri Raih Perak di Asian Youth Games 2025, Syelomitha Belum Puas

Timnas Voli Putri Raih Perak di Asian Youth Games 2025, Syelomitha Belum Puas

Timnas Voli Putri Raih Perak di Asian Youth Games 2025, Syelomitha Belum Puas
Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar mendapatkan sambutan saat tiba di Jakarta, Jumat (31/10) Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar masih belum puas atas pencapaian di Asian Youth Games 2025.

Pada ajang akbar olahraga antarnegara Asia tersebut, tim asuhan Marcos Sugiyama itu membawa pulang medali perak setelah kalah dari Iran.

Saat berlaga di Isa Sport City, Timnas Voli Putri Indonesia menyerah dengan skor tipis 2-3 (26-28, 25-20, 25-18, 17-25, 14-16).

Perolehan perak dari Asian Youth Games 2025 tidak membuat Syelomitha Avrilaviza puas diri.

Pemain kelahiran 11 April 2008 itu menilai rekan-rekannya masih punya banyak kekurangan sejauh ini.

Menurutnya, butuh kerja keras lagi dalam berlatih untuk bisa raih prestasi yang lebih tinggi.

“Kami harus bisa berlatih lebih keras lagi. Utamanya dalam hal fisik karena hal itu berpengaruh Saat bermain kami masih sering membuat banyak kesalahan sendiri,” ungkap Syelomitha Avrilaviza.

Mantan penggawa Bandung bjb Tandamata itu saat ini punya target untuk bisa tampil di Youth Olympic Games 2026 mendatang.

Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar ungkap kekurangan rekan-rekannya di Asian Youth Games 2025

