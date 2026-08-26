Timnas Voli Putri Tembus Perempat Final AVC Continental 2026, Begini Reaksi Medi Yoku

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia melangkah ke perempat final AVC Volleyball Continental Championship 2026 setelah mengalahkan Australia.

Dalam laga yang digelar di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Rabu (26/8/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-21).

Kapten Timnas voli putri Indonesia Medi Yoku mengaku senang bisa membawa timnya melangkah ke babak berikutnya.

Sebelumnya, Srikandi Merah Putih kurang diunggulkan untuk menembus perempat final setelah meraih hasil kurang memuaskan pada SEA V Cup 2026.

Dengan modal kepercayaan diri, Timnas voli putri Indonesia akhirnya mampu memberikan pembuktian dan melangkah jauh di turnamen antarnegara Asia itu.

"Kami harus memiliki mental bertanding luar biasa karena lawan yang kami hadapi punya postur menjulang."

"Jadi, kami bermain dengan baik utamanya dalam bertahan maupun menyerang," ujar wanita kelahiran 1 September 1999 itu itu seusai laga.

Timnas voli putri Indonesia memastikan tiket ke perempat final setelah mengoleksi dua kemenangan.