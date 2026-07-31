Timor Leste Vs Timnas Indonesia: Ucapan Jordi Amat Sangat Luar Biasa

jpnn.com - CHONBURI - Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang sebelah mata Timor Leste saat bentrok pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Menurutnya, rasa hormat kepada lawan harus tetap dijaga karena para pemain Skuat Garuda kini menjadi panutan bagi banyak generasi muda.

Jordi menegaskan, mengenakan seragam Timnas Indonesia bukan hanya soal mengejar kemenangan di atas lapangan.

Setiap sikap dan tindakan para pemain akan menjadi sorotan publik, terutama anak-anak yang menjadikan mereka sebagai inspirasi.

Untuk itu, bek berusia 34 tahun tersebut meminta seluruh pemain tetap menunjukkan sportivitas sepanjang pertandingan.

Dia menilai kemenangan akan terasa lebih bermakna jika diraih dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat kepada lawan.

"Kami akan berusaha menjadi sebaik mungkin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami adalah contoh bagi banyak anak-anak dan banyak orang di negara kami. Kami juga melihat hal itu di Piala Dunia," kata Jordi.

Meski demikian, Jordi memastikan Timnas Indonesia tetap akan tampil habis-habisan saat menghadapi Timor Leste.