Timothy Ronald Bangun TK Keenam di Banten, Targetkan 1.000 Sekolah untuk Anak Indonesia

jpnn.com, BANTEN - Investor sekaligus pengusaha muda Timothy Ronald kembali membangun fasilitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Kali ini, dia menghadirkan taman kanak-kanak (TK) keenam di Desa Pangkalan, Tangerang, Banten.

Sekolah tersebut dibangun untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi 65 anak.

Pembangunan TK itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Timothy mewujudkan target pembangunan 1.000 sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

"Saya ingin membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi," kata Timothy dalam siaran persnya, Rabu (21/10).

Dia meyakini bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita, terlepas dari latar belakang keluarganya.

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Keberadaan sekolah itu diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak-anak belajar membaca dan mengenal lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, serta keberanian dalam meraih impian sejak usia dini.

Pembangunan TK keenam tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Timothy untuk berkontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia.