Timpora Salatiga Tekankan Deteksi Dini Untuk Perkuat Pengawasan Orang Asing

jpnn.com, SALATIGA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Salatiga pada Kamis (12/2).

Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Timpora Kota Salatiga dalam Menjawab Dinamika Mobilitas Orang Asing” sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah tersebut.

Kegiatan itu dihadiri oleh unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta berbagai instansi yang tergabung dalam Timpora Kota Salatiga, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga unsur intelijen. Sinergi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pengawasan orang asing yang efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Arif Yudistira menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi.

“Timpora bukan hanya forum koordinasi, tetapi wadah strategis untuk memperkuat deteksi dini dan pertukaran informasi. Dengan sinergi yang solid, kami dapat memastikan pengawasan orang asing berjalan optimal tanpa menghambat iklim investasi di daerah,” ujarnya.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Haryono Susilo menyampaikan laporan kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan tugas dan fungsi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian oleh Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Bramantyo Andhika Putra.

Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil kinerja intelijen dan pengawasan orang asing sepanjang 2025. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan berbagai isu aktual terkait keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di Kota Salatiga, baik yang bekerja di sektor formal maupun pengungsi.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota Timpora sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengintensifkan operasi gabungan pengawasan orang asing. (cuy/jpnn)