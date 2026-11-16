jpnn.com - Ratusan tim sukses (timses) dan relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung di Presidium 08 kompak mendukung Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti.

Ketua Presidium 08 M. Damar mengatakan Prof. Sufmi Dasco memiliki sepak terjang yang mumpuni serta loyal terhadap Presiden Prabowo. Selain itu, wakil keta DPR itu juga dinilai mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Menurut Damar, sosok Bang Dasco memiliki kualitas yang mumpuni untuk mendampingi Presiden Prabowo memimpin negeri. Menurutnya, Dasco memiliki pengamatan politik yang tajam, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kapasitas dalam memahami sistem ketatanegaraan.

"Yang paling penting Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok penting dalam menjaga kestabilan politik negeri ini. Serta sosok yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Damar, dalam keterangan Senin (16/11/2026).

Damar juga meyakini Presiden Prabowo saat ini telah mengantongi nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo (Jokowi).

"Kami para sukarelawan yakin Presiden Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama dan terbaik buat bangsa," ujarnya.

Menurut Damar, siapa pun cawapres yang terpilih nanti, tentunya harus mampu mendukung program - program Presiden Prabowo yang dan berpihak kepada rakyat.

"Wapresnya nanti harus sejalan dengan Presiden Prabowo dalam menyukseskan program Astacita," ucapnya.