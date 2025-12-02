Timur Kapadze Dipastikan Tak Akan Melatih Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Timur Kapadze dipastikan tidak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Kapadze memang sempat digadang-gadang menjadi salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia.

Dia resmi ditunjuk untuk menjadi pelatih klub Liga Uzbekistan, Navbahor.

Kepastian Kapadze bergabung dengan Navbahor diumumkan pihak klub melalui laman dan Instagram resmi mereka, Senin.

“Klub sepak bola Navbahor hari ini secara resmi memperkenalkan Timur Kapadze sebagai pelatih kepala yang baru. Pelatih berpengalaman tersebut telah membahas seluruh hal terkait bersama manajemen klub dan mencapai kesepakatan penuh mengenai rencana serta target tim ke depan. Kedua pihak telah menandatangani kontrak,” demikian dikutip dari laman resmi klub.

Dalam pernyataannya, Navbahor menilai bahwa Kapadze merupakan salah satu tokoh paling dikenal di sepak bola Uzbekistan.

Baca Juga: Prestasi Mentereng Timur Kapadze yang Siap Melatih Timnas Indonesia

“Sepanjang karier kepelatihannya, ia telah memimpin berbagai tim dari level usia muda hingga tim nasional senior dengan sukses. Di bawah arahannya, tim-tim tersebut meraih hasil besar di kancah internasional,” kata Navbahor.

“Manajemen Navbahor meyakini bahwa pengalaman, pandangan profesional, dan pendekatan modern Kapadze terhadap sepak bola akan berperan penting dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan klub,” lanjutnya.

Pada musim 2025, Navbahor mengakhiri Liga Uzbekistan dengan menduduki posisi ketujuh. Mereka mengoleksi total 40 poin, dan terpaut 20 poin dari tim juara Neftchi Fergana.