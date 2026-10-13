Timur Tengah Memanas, Kemenhaj Ungkap Kondisi Terkini Jemaah Umrah Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Kemenhaj memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak langsung oleh konflik di Timur Tengah dan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kemenhaj menyampaikan sejumlah imbauan penting.
Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah.
Jemaah diminta untuk membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke luar wilayah tersebut, mematuhi seluruh arahan otoritas setempat, menghindari lokasi yang berpotensi rawan, dan terus berkoordinasi secara aktif dengan pihak travel.
Sejalan dengan hal tersebut, Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah untuk menjadikan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama.
Pihak travel diwajibkan untuk memantau kondisi jemaah, memberikan pendampingan, serta segera menginformasikan setiap perubahan jadwal beserta langkah penanganannya, termasuk memastikan jemaah dapat menghubungi petugas saat membutuhkan bantuan di lapangan.
Terkait kondisi terkini para jemaah, Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan data secara komprehensif.
"Berdasarkan data yang terdaftar di sistem kami, hingga Minggu, 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui Bandara Internasional King Khaled, Riyadh. Berdasarkan komunikasi yang kami jalin bersama dengan Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umrah yang menjadi korban dalam serangan tersebut," tegas Ichsan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10).
Timur Tengah memanas, Kemenhaj ungkap kondisi terkini jemaah umrah Indonesia gang tengah berada di Arab Saudi
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