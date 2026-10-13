Timur Tengah Memanas, Laga Timnas Indonesia vs Yordania Terancam Batal?

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman keamanan di Timur Tengah membuat rencana pertandingan Timnas Indonesia melawan Yordania terancam berubah.

PSSI mulai menjajaki sejumlah opsi, termasuk memindahkan lokasi pertandingan demi memastikan keselamatan skuad Garuda.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keselamatan pemain dan tim pelatih menjadi prioritas utama di tengah situasi kawasan yang kian mengkhawatirkan.

Sampai saat ini, federasi belum mengambil keputusan final terkait lokasi pertandingan FIFA Matchday tersebut.

"Ada beberapa negosiasi, opsi, apakah Timur Tengah yang sudah menjadi opsi utama akan revisi karena situasi. Kan ini panas, kemarin ada serangan dan macam-macam, prihatin," kata Erick Thohir kepada awak media.

Semula, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania pada 13 November di Stadion Internasional Amman, Amman, Yordania.

Namun, perkembangan situasi keamanan membuat PSSI harus mempertimbangkan kembali rencana tersebut, sebelum memastikan keberangkatan dan pelaksanaan laga.

Erick menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru sebelum menentukan langkah selanjutnya.