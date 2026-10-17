Tina Talisa Dorong Maksimalisasi PLTP, Garap Potensi Panas Bumi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia mencapai 23,2 gigawatt (GW).

Namun, kapasitas yang baru dimanfaatkan untuk pembangkit listrik baru sekitar 2,78 GW.

Stafsus Wapres Tina Talisa mengatakan salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang produktif dan pertama di Indonesia merupakan Kamojang.

PLTP Kamojang kini memiliki lima unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 235 megawatt (MW).

Tinaa menilai pengalaman panjang Kamojang menunjukkan pentingnya pengembangan energi yang memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

"Kamojang bukan hanya cerita tentang pembangkit listrik. Selama puluhan tahun, pengembangan panas bumi di sini tumbuh berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya," tulis Tina Talisa melalui akun Instagram @tina_talisa.

Pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Lambok M. Hutasoit mengamini bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geothermal yang sangat besar karena berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Namun, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan seiring dengan pentingnya edukasi masyarakat mengenai keamanan PLTP.