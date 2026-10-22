Tindak Lanjut Sikap PKS Soal Ijazah Gibran: Menunggu Hasil Komunikasi ke Partai Lain

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut partainya sedang menjalin komunikasi dengan parpol lain membahas polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Namun, kata dia, komunikasi PKS ke partai lain belum membuahkan hasil soal tindak lanjut terhadap persoalan ijazah Gibran.

"Posisi sekarang kami sedang berkomunikasi dengan beberapa partai. Mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

PKS, kata dia, mempertimbangkan sejumlah langkah menindaklanjuti polemik ijazah Gibran di DPR. Misalnya, penggunaan hak angket yang membutuhkan tandatangan minimal 25 legislator.

Namun, kata dia, opsi yang ditempuh PKS bergantung dari hasil komunikasi lintas partai di DPR terkait ijazah Gibran.

"Tentu opsinya ada banyak, ya. Nah, kami lihat hasil dari komunikasi, baru PKS akan menyatakan sikap," ucapnya.

Dia melanjutkan PKS hingga kini menerima banyak aspirasi dari publik agar partai berkelir putih dan oranye menindaklanjuti putusan MK terkait ijazah Gibran.

"Banyak sekali elemen yang mengangkat masalah ini, karena mereka menilai keputusan MK punya landasan-landasan hukum yang kuat, sehingga masalah yuridis selesai, sekarang masalah politis," katanya.