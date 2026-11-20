jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang bersinergi dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai membongkar penjualan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau miras berpita cukai palsu pada Senin (16/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan penindakan ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat akan dugaan penjualan miras ilegal.

Informasi tersebut mengarah pada sebuah toko yang berlokasi di Jalan Tirto Taruno, Klandungan, Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

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"Pengaduan tersebut kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan atas sebuah toko di wilayah Kabupaten Malang, sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai," ungkap Johan dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 1.668 botol dengan total volume 1.073,64 liter miras berbagai jenis dan golongan yang dilekati pita cukai tetapi toko tidak memiliki NPPBKC, serta 41 botol dengan total volume 29,9 liter miras berbagai jenis dan golongan yang diduga dilekati pita cukai palsu, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp191.943.000.

Atas penindakan ini, Bea Cukai telah berhasil mencegah potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp3.371.650.

Petugas kemudian membawa seluruh barang hasil pemeriksaan ke Kantor Bea Cukai Malang untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Johan menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Malang dalam mengawasi peredaran barang kena cukai, khususnya miras, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai.