Tindak Lanjuti Arahan Prabowo, Menhut Libatkan Pakar Merancang Draf BPGMN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menggelar lokakarya atau workshop demi menyiapkan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Menurutnya, workshop digelar sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan pakar pada Kamis (24/9).

"Workshop ini sebagaj follow-up dari pertemuan para ilmuwan dengan Presiden minggu yang lalu," kata Raja Juli melalui keterangan persnya dikutip Sabtu (3/10).

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Diketahui, Prabowo bertemu pakar pada Kamis kemarin untuk membahas permasalahan karhutla di atas lahan gambut yang kerap terjadi setiap tahun.

Raja Juli mengatakan workshop yang digelar 1-2 Omt melibatkan akademisi dan 22 pakar yang sebelumnya diundang bertemu Prabowo pada Kamis kemarin.

Selain itu, ujar dia, pembahasan melibatkan sejumlah ahli mangrove, organisasi masyarakat sipil, NGO, serta kementerian atau lembaga terkait.

“Hari ini kami undang kembali 22 pakar yang diundang ke Istana tersebut, plus ditambah lagi beberapa expert yang lain, plus ahli mangrove,” lanjut Raja Juli.

Selain Perpres, eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan workshop digelar untuk membahas kelembagaan BPGMN.