jpnn.com, NAGEKEO - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi akses jalan menuju SD Negeri Keliwatuwea, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (29/11). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah mendengar aspirasi Natalia Wilonerati, siswi kelas III SDN Keliwatuwea, pada peringatan Hari Guru Nasional 2026, Rabu (25/11).

Pada kesempatan tersebut, Natalia menyampaikan kepada Presiden mengenai sulitnya akses menuju sekolah yang harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati medan perbukitan.

Setiap hari, Natalia bersama teman-temannya harus menempuh sekitar 2 jam untuk sampai sekolah. Aspirasi sederhana tersebut menjadi perhatian Presiden yang kemudian meminta Menteri PU segera menindaklanjutinya.

“Atas arahan Pak Presiden pada saat Hari Guru kemarin, hari ini kami hadir ke sini untuk memastikan pekerjaan jalan ini bisa kita kerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata Menteri Dody saat meninjau lokasi.

Akses menuju SDN Keliwatuwea berada di Dusun Keliwatuwea, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Dari ruas jalan kabupaten Mauponggo–Ngera–Puuwada, masih terdapat akses sepanjang 5,5 kilometer menuju sekolah yang kondisinya belum memadai.

Sekitar dua kilometer berupa jalan tanah dengan lebar sekitar tiga meter yang dapat dilalui kendaraan, sementara 3,5 kilometer lainnya merupakan jalan setapak dengan lebar sekitar satu meter yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki.

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Untuk mempercepat pembukaan akses tersebut, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan penanganan dengan memobilisasi alat berat.

Pekerjaan pembukaan dan pelebaran jalan menuju sekolah telah dilaksanakan sejak Sabtu (28/11). Penanganan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sehingga mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak yang bersekolah, menjadi lebih mudah dan aman.