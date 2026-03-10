Puji Pidato Ketua DPR, Doli Golkar Dukung Presiden Ambil Langkah Strategis demi Akhiri Perang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pidatonya pada Pembukaan Masa Sidang DPR, Selasa (10/3/2026).

Puan dalam kesempatan itu mengucapkan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei serta menyampaikan keprihatinnya terhadap krisis perang yang terjadi saat ini.

Menurut Doli Kurnia, dalam empat tahun terakhir ini, konflik dan perang terus berlangsung di berbagai belahan dunia, bahkan makin eskalatif.

“Mulai perang Rusia-Ukraina, agresi militer Israel di Gaza, invasi AS terhadap Venezuela, hingga perang AS-Israel vs Iran, serta serangan Israel ke Lebanon, bahkan mulai meluas ke Jazirah Arab,” ujar Doli Kurnia dalam keterangannya pada Selasa (10/3/2026).

Doli Kurnia menilai situasi tersebut tentu sangat meresahkan seluruh umat manusia di dunia, termasuk kita di Indonesia.

“Konflik tersebut bahkan sudah mulai menimbulkan krisis ekonomi dunia, termasuk di negara kita,” ujar Doli Kurnia.

Oleh karena itu, Doli Kurnia mengingatkan untuk tidak bisa lagi berdiam diri.

Indonesia selama ini dikenal dunia sebagai negara anti-penjajahan dan senantiasa memperjuangkan perdamaian.