Tindaklanjuti Arahan Kaesang, PSI Segera Lakukan Restrukturisasi sampai Tingkat Desa

Tindaklanjuti Arahan Kaesang, PSI Segera Lakukan Restrukturisasi sampai Tingkat Desa

Tindaklanjuti Arahan Kaesang, PSI Segera Lakukan Restrukturisasi sampai Tingkat Desa
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berbicara di acara Doa untuk Republik Tercinta bersama Pemuka Agama Ustaz Das'ad Latif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Sabtu (16/8/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Tindaklanjuti Arahan Kaesang, DPP PSI Segera Lakukan Restrukturisasi sampai Tingkat Desa

Ketua DPP PSI Dedek Prayudi alias Uki menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep terkait restruktur parpol berlambang gajah tersebut.

Menurut dia, restrukturisasi organisasi merupakan arahan dari Kongres PSI I di Solo, Jawa Tengah, medio 2025.

Restrukturisasi itu bertujuan memantapkan kepengurusan PSI mulai tingkat pusat hingga tingkat desa.

"Memantapkan kepengurusan bukan hanya di level provinsi, yaitu DPW, bukan hanya di level kabupaten kota, yaitu DPD, tapi juga sampai dengan kekecamatan, yaitu DPC, cabang, hingga bahkan sampai ke DPRT, yaitu di level kelurahan atau desa-desa," sebutnya kepada awak media, Selasa (27/1).

Ia mengakui kepengurusan PSI kurang lengkap setelah Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Cabang PSI di sejumlah daerah kemudian dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT).

Menurut Uki, DPP PSI akan langsung mengawasi restruktur di tingkat daerah agar proses tersebut berjalan dengan lancar.

restrukturisasi organisasi merupakan arahan dari Kongres PSI I di Solo pada 2025 lau

