Tindaklanjuti Laporan Warga Sekitar Gudang, BULOG Pastikan Kenyamanan Lingkungan Tetap Terjaga

jpnn.com, KARAWANG - Perum BULOG melalui Kantor Cabang Karawang bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait adanya hama gudang yang masuk ke area permukiman di sekitar gudang beras BULOG di Karawang.

Gudang tersebut merupakan gudang pihak ketiga yang disewa oleh BULOG dan berada berseberangan dengan jalan kawasan permukiman warga.

BULOG menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih atas laporan yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kondisi lingkungan sekitar gudang.

Laporan tersebut menjadi perhatian serius bagi BULOG untuk segera melakukan langkah penanganan, baik dari sisi pengendalian hama di area gudang maupun penanganan dampak yang dirasakan warga sekitar.

Pemimpin Cabang BULOG Karawang Rafki Ismael menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif untuk menangani hama yang terindikasi menyebar hingga ke area permukiman warga.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan langkah teknis penanganan dapat berjalan cepat, terukur, dan tetap memperhatikan keamanan lingkungan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga sekitar gudang. BULOG merespons laporan ini dengan serius dan akan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti keluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat,” kata Rafki dalam keterangannya, Sabtu (4/7).