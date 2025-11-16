Tinggal Satu Balapan Lagi, Lihat Klasemen MotoGP 2025

jpnn.com - VALENCIA - MotoGP 2025 tiba di balapan penutup, yakni race atau grand prix MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (16/11) malam WIB.

Pada sprint MotoGP Valencia Sabtu malam, Alex Marquez perkasa dan finis pertama.

Pedro Acosta pantas menjadi sorotan untuk race malam nanti.

Pembalap Spanyol itu menjadi rider papan atas yang belum mencicipi kemenangan di sesi race/grand prix, 'kalah' dari Fermin Aldeguer hingga Raul Fernandez.

Start race atau grand prix MotoGP Valencia 2025 mulai pukul 20.00 WIB. Cek jadwalnya di bawah, dan lihat juga klasemen serta hasil (sprint & race) MotoGP sepanjang musim 2025 ini. (adk/jpnn)

MotoGP Valencia 2025

Jumat (14/11)

Free Practice 1: Jack Miller

Practice: Pedro Acosta

Sabtu (15/11)

Free Practice 2: Ai Ogura

Qualifying 1: Raul Fernandez, Johann Zarco

Qualifying 2: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio

Sprint 13 Laps: Alex Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio

Minggu (16/11)

15.40-15.50 WIB: Warm Up

20.00 WIB: Race/Grand Prix 27 Laps

10 Besar Klasemen MotoGP 2025 (motogpcom)

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.

Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Hasil MotoGP 2025