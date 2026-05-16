Tinggalkan Barcelona Akhir Musim, Lewandowski: Misi Selesai, 4 Musim 3 Gelar Juara

jpnn.com - JAKARTA - Robert Lewandowski memastikan akan meninggalkan Barcelona akhir musim 2025/2026.

Penyerang Barcelona itu akan melakoni laga kandang terakhirnya di Stadion Camp Nou, saat timnya menjamu Real Betis, Senin (18/5) dini hari WIB.

“Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, saatnya untuk melangkah pergi," kata Lewandowski, dikutip dari akun pribadinya di Instagram, Sabtu (16/5).

Lewandowski mengaku bangga pernah menjadi bagian dari Barcelona dan skuad Blaugrana dalam empat musim terakhir. "Saya pergi dengan perasaan bahwa misi sudah selesai. Empat musim, tiga gelar juara,” ungkapnya.

Pada unggahan perpisahan itu, pemain berusia 37 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah menyambutnya sejak pertama kali bergabung dengan Barcelona.

"Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini," katanya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Barcelona Joan Laporta yang telah memberinya kesempatan menjalani babak paling luar bisa dalam kariernya.

"Barcelona kembali ke tempat yang seharusnya," tegas Lewandowski.