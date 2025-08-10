Tinggalkan Barcelona, Inigo Martinez Bakal Gabung Al-Nassr

jpnn.com - JAKARTA - Inigo Martinez akan segera bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Nassr.

Barcelona secara resmi mengumumukan telah melepas bek veteran Inigo Martinez.

Keputusan ini diumumkan melalui situs resmi klub, Minggu (10/8), yang menandai akhir perjalanan pemain berusia 34 tahun tersebut bersama raksana Katalunya itu.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, kerja keras, dedikasi dan komitmennya selama mengenakan jersei Blaugrana. Kami mendoakan yang terbaik, terima kasih Inigo," demikian pernyataan Barcelona.

Inigo Martinez bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2023 sebagai pemain bebas transfer dari Athletic Bilbao.

Selama dua musim di Camp Nou, Martinez tampil dalam 62 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 3 gol dan 4 assist.

Kehadirannya di lini belakang memberikan stabilitas, terutama pada musim 2024/25 ketika Barcelona berhasil menjuarai tiga trofi domestik, yaitu Liga Spanyol, Piala Raja, dan Piala Super Spanyol. (antara/jpnn)