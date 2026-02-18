Tinggalkan Bayang-Bayang Persib, Febri Haryadi Datang dengan Misi Menyelamatkan Persis

jpnn.com - Lepas dari bayang-bayang Persib Bandung, Febri Hariyadi resmi menjadi amunisi anyar Persis Solo untuk mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Kehadiran winger berpengalaman itu diharapkan memberi warna baru di sektor sayap Laskar Sambernyawa.

Persis membutuhkan tambahan daya gedor sekaligus pengalaman di tengah perjuangan keluar dari zona degradasi.

Sebelum berlabuh ke Solo, Febri identik dengan Persib Bandung.

Bersama Maung Bandung, pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan 165 penampilan dengan kontribusi 20 gol dan 20 asis.

Febri turut mengantar Persib meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Kini, cerita baru dimulai. Febri menilai kepindahannya ke Persis sebagai tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras.

Fokus utamanya sederhana, tetapi krusial, yakni membantu tim bertahan di kasta tertinggi.