Tinggalkan Chelsea, Alejandro Garnacho Gabung Aston Villa

jpnn.com - JAKARTA - Alejandro Garnacho segera berlabuh ke Aston Villa dari Chelsea. Kehadiran Garnacho bisa menambah daya gedor lini serang Villa, sekaligus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Morgan Rogers yang baru saja dijual ke Chelsea senilai 117 juta pound (Rp 2,80 triliun).

Winger Chelsea itu dikabarkan akan dipinjamkan ke Aston Villa hingga akhir musim 2026/2027 disertai klausul pembelian permanen setelah kedua klub mencapai kesepakatan, lapor The Athletic pada Kamis (23/7).

Aston Villa diwajibkan menebus Garnacho senilai 60 juta pound (Rp 1,43 triliun) apabila sang pemain memenuhi syarat tampil sedikitnya 10 pertandingan di Liga Inggris selama masa peminjaman tersebut.

Garnacho telah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan merampungkan proses kepindahannya.

Bila transfer permanen terealisasi, pemain berusia 22 tahun itu telah menyepakati kontrak empat tahun di Villa Park.

Di Chelsea, Garnacho memang tidak lagi masuk rencana Pelatih Xabi Alonso untuk musim 2026/27.

Dia bahkan tidak dilibatkan dalam latihan pramusim dan diberi izin untuk mencari klub baru pada bursa transfer musim panas ini.

Kepindahan ke Aston Villa menjadi peluang bagi Garnacho untuk menghidupkan kembali kariernya setelah menjalani musim yang mengecewakan bersama Chelsea.