menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tinggalkan Juventus, Douglas Luiz Gabung Nottingham Forest

Tinggalkan Juventus, Douglas Luiz Gabung Nottingham Forest

Tinggalkan Juventus, Douglas Luiz Gabung Nottingham Forest
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain terbaru Nottingham Forest Douglas Luiz yang dipinjam dari Juventus diperkenalkan kepada publik pada Jumat (22/8/2025). (Antara/Nottingham Forest)

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Inggris Nottingham Forest mendatangkan Douglas Luiz dari Juventus pada jendela transfer musim panas 2025.

Nottingham Forest secara resmi mengumumkan transfer gelandang asal Brasil Douglas Luiz dari klub Liga Italia Serie A, Juventus.

Dikutip dari laman Nottingham Forest di Jakarta, Jumat, Douglas Luiz bergabung dengan status pinjaman, dan  kewajiban dipermanenkan di akhir musim bila syarat jumlah penampilan terpenuhi.

Baca Juga:

"Gelandang asal Brasil ini dipinjam selama satu musim penuh, dengan opsi wajib dipermanenkan musim panas depan," sebut Nottingham Forest dalam pernyataannya.

Nottingham tidak memerinci biaya peminjaman atau rencana pembelian Luiz.

Namun, menurut laporan The Athletic, Nottingham juga bisa mempermanenkan pemain dengan biaya sekitar 30 juta euro (sekitar Rp 567 miliar) bila syarat jumlah pertandingan tidak terpenuhi.

Baca Juga:

Terkait perekrutannya, Douglas Luiz mengungkapkan kegembiraan bergabung dengan Nottingham Forest.

“Saya sangat senang bisa berada di sini, ini adalah klub besar dan saya memutuskan untuk bergabung karena saya melihat ambisi yang dimiliki klub ini. Saya sangat antusias untuk memulai bersama tim dan memberikan yang terbaik untuk jersei ini serta para penggemar," tutur dia.

Douglas Luiz meninggalkan Juventus dan memilih bergabung dengan klub Liga Inggris, Nottingham Forest.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI