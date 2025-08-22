Tinggalkan Juventus, Douglas Luiz Gabung Nottingham Forest

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Inggris Nottingham Forest mendatangkan Douglas Luiz dari Juventus pada jendela transfer musim panas 2025.

Nottingham Forest secara resmi mengumumkan transfer gelandang asal Brasil Douglas Luiz dari klub Liga Italia Serie A, Juventus.

Dikutip dari laman Nottingham Forest di Jakarta, Jumat, Douglas Luiz bergabung dengan status pinjaman, dan kewajiban dipermanenkan di akhir musim bila syarat jumlah penampilan terpenuhi.

Baca Juga: Juventus Gaet Francisco Conceicao dari Porto dengan Kontrak 5 Tahun

"Gelandang asal Brasil ini dipinjam selama satu musim penuh, dengan opsi wajib dipermanenkan musim panas depan," sebut Nottingham Forest dalam pernyataannya.

Nottingham tidak memerinci biaya peminjaman atau rencana pembelian Luiz.

Namun, menurut laporan The Athletic, Nottingham juga bisa mempermanenkan pemain dengan biaya sekitar 30 juta euro (sekitar Rp 567 miliar) bila syarat jumlah pertandingan tidak terpenuhi.

Terkait perekrutannya, Douglas Luiz mengungkapkan kegembiraan bergabung dengan Nottingham Forest.

“Saya sangat senang bisa berada di sini, ini adalah klub besar dan saya memutuskan untuk bergabung karena saya melihat ambisi yang dimiliki klub ini. Saya sangat antusias untuk memulai bersama tim dan memberikan yang terbaik untuk jersei ini serta para penggemar," tutur dia.