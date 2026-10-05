Tinggalkan Kamp Latihan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Dibela Zinedine Zidane

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo tengah menjadi sorotan karena keputusannya meninggalkan kamp latihan Timnas Portugal di Kopenhagen.

Keputusan CR7, panggilan Cristiano Ronaldo, meninggalkan Timnas Portigal memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 41 tahun itu bersama Selecao das Quinas.

Namun, Pelatih Timnas Prancis Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo setelah CR7 dalam sorotan menyusul keputusannya meninggalkan kamp latihan Portugal. Zinedine Zidane menolak anggapan bahwa Ronaldo tengah menjalani akhir karier yang mengecewakan.

“Tidak, saya pikir dia harus diberi selamat atas kariernya yang hebat. Apa yang telah dia lakukan sungguh luar biasa,” kata Zidane seperti diwartakan beIN SPORTS pada Senin.

Pernyataan Zidane disampaikan menjelang laga UEFA Nations League antara Prancis dan Belgia di Stade de France pada Selasa (6/10).

Zidane memiliki alasan kuat untuk membela Ronaldo karena keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid pada periode 2016-2018 yang menikmati salah satu periode tersukses sepanjang masa Los Blancos.

“Saya cukup beruntung dia pernah bersama saya, dan membantu saya meraih hal-hal yang luar biasa. Saya angkat topi untuk Cristiano,” ujar Zidane.

Mantan gelandang Timnas Prancis itu menegaskan rasa hormatnya kepada Ronaldo tidak berubah. Menurut Zidane, sumbangsih Ronaldo sangat besar bagi Real Madrid ketika keduanya bekerja bersama.