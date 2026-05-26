Tinggalkan Kesan Mendalam bagi Aremania, Lucas Frigeri Resmi Pamit dari Singo Edan

jpnn.com, JAKARTA - Kebersamaan Arema FC dengan Lucas Frigeri akhirnya resmi berakhir setelah kontrak pemain berusia 36 tahun tersebut habis pada Senin (25/5/2026).

Penjaga gawang asal Brasil itu dilepas setelah dua musim penuh membela Singo Edan julukan Arema FC.

Momen ini menjadi akhir perjalanan salah satu pemain asing paling berpengaruh di skuad Arema dalam beberapa tahun terakhir.

Selama dua musim membela Arema, Lucas bukan sekadar penjaga gawang biasa. Tak hanya dikenal lewat penyelamatan pentingnya, kiper berusia 36 tahun itu juga meninggalkan banyak momen berkesan yang sulit dilupakan Aremania.

Total 59 pertandingan dijalani Lucas bersama Arema di berbagai ajang. Dari puluhan laga itu, banyak momen emosional lahir berkat aksi heroiknya di bawah mistar.

Nama Lucas makin dikenang ketika tampil di final Piala Presiden 2024 menghadapi Borneo FC. Dalam drama adu penalti, Lucas tampil mengejutkan dengan maju sebagai eksekutor terakhir dan sukses memastikan Arema menjadi juara.

Baca Juga: Marcos Santos Tak Mau Arema Tutup Musim Tanpa Gebrakan

Aksi berani itu langsung membuatnya mendapat tempat spesial di hati Aremania. Sosoknya dianggap bukan hanya kiper tangguh, tetapi juga pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab di saat paling menentukan.

General Manager Arema FC, Yusrinal, mengaku klub sangat menghargai dedikasi Lucas selama dua musim terakhir bersama Singo Edan.