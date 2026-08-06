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Tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah Gabung Klub Turki Trabzonspor

Tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah Gabung Klub Turki Trabzonspor
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Striker Liverpool Mohamed Salah. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) (AFP/ATTILA KISBENEDEK)

jpnn.com - JAKARTA - Mohamed Salah meninggalkan Liverpool.

Penyerang asal Mesir itu memilih bergabung dengan klub Turki, Trabzonspor.

Salah didatangkan ke Trabzonspo dari Liverpool dalam status bebas transfer.

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Laporan berbagai media mengatakan kontraknya dengan juara tujuh kali Liga Turki itu akan berjalan selama dua tahun ke depan.

Trabzonspor sudah mengumumkan kedatangan Salah pada Rabu.

Salah disambut dengan sangat meriah oleh penggemar.

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Setelah tiba di Kota Trabzon, Salah akan diperkenalkan secara resmi pada Kamis pukul 19.30 waktu setempat di kandang Trabzonspor, Papara Park.

"Kami mengundang seluruh penggemar untuk datang ke kandang kami, Papara Park, dengan mengenakan jersey musim baru, guna menyaksikan momen bersejarah ini dan melangkah bersama dalam perjalanan yang tak terlupakan ini," tulis akun X resmi Trabzonspor, Kamis.

Tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah resmi bergabung dengan klub Turki Trabzonspor.

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