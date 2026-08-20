Tinggalkan Man City, Tijjani Reijnders Gabung Al Qadsiah, Nilai Transfer Fantastis

jpnn.com, JAKARTA - Tijjani Reijnders meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Qadsiah.

Kepergian gelandang Belanda keturunan Indonesia itu dikonfirmasi langsung Manchester City melalui media sosial resmi klub, Selasa (19/8) waktu setempat.

"Tijjani Reijnders telah bergabung dengan Al Qadsiah melalui kesepakatan permanen, dengan ketentuan menunggu izin internasional. Semoga sukses," tulis The Citizens melalui akun Instagram resmi klub.

Reijnders hanya satu musim memperkuat Manchester City.

Al Qadsiah kemudian mengumumkan kedatangan Reijnders melalui media sosial resmi mereka.

Klub tersebut menyambut pemain keturunan Indonesia itu dengan unggahan yang menampilkan foto Reijnders.

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"Ada perekrutan yang benar-benar menyempurnakan segalanya. Bintang top satu ini milik kita," tulis Al Qadsiah.

Reijnders baru bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2025 dan masih memiliki kontrak hingga 2030. Namun, menurut laporan Sport Bible, pemain berusia 27 tahun tersebut tidak masuk dalam proyek pelatih Enzo Maresca.