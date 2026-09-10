Tinggalkan Mobil Berisi Barang di Palembang, Sopir Ini Ditangkap terkait Penggelapan

jpnn.com - Bukannya mengantarkan barang pesanan pelanggan, Arianto alias Ari (40) justru meninggalkan mobil yang dibawanya di Palembang dan menghilang. Setelah dicek, puluhan dua minuman keras jenis biar yang berada di dalam kendaraan ternyata raib.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 80 dus biar merek Angker hilang dan korban mengalami kerugian mencapai Rp 30,8 juta.

Ari warga Jalan Fatmawati, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Selatan akhirnya ditangkap anggota Opsnal Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang, Selasa (8/9/2026) malam.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana mengungkapkan, penangkapan terhadap tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan korban Gordon Butar Butar (63).

Laporan Polisi Nomor LP/B/2085/VI/2026/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel, tertanggal 24 Juni 2026.

"Setelah menerima laporan dari korban, anggota kami langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan," ungkap Musa, Rabu (9/9/2026).

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Musa mengatakan kasus tersebut bermula ketika Ari diminta korban mengantarkan barang pesanan pelanggan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan. Namun, setibanya di Palembang, tersangka menghubungi korban dan mengaku mobil belum bisa masuk ke lokasi pengantaran.

Ari kemudian meminta izin untuk menemui keluarganya. Ia meninggalkan mobil beserta surat-surat kendaraan di lokasi yang ditunjukkan kepada korban.