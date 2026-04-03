Tinggalkan NCT dan SM Entertainment, Mark Tulis Pesan Haru untuk Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mark Lee menyampaikan pesan emosional kepada penggemar setelah memutuskan keluar dari grup NCT dan mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, Mark menuliskan surat panjang yang berisi refleksi perjalanan kariernya selama lebih dari satu dekade di industri musik.

Ia mengenang masa awal saat masih menjadi trainee dalam program SM Rookies hingga akhirnya debut bersama NCT, serta menyadari bahwa sebagian penggemar telah mendukungnya sejak periode tersebut.

“Aku tahu betul bahwa ada Czennies yang menyukaiku sejak masa SM Rookies, jadi jika termasuk masa itu, sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun,” tulis Mark dalam unggahannya.

Mark mengungkapkan bahwa perjalanan bermusik bersama SM Entertainment dan NCT telah membantunya mengenali diri sendiri serta menemukan versi terbaik dalam hidupnya.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang telah diberikan selama ini, yang menurutnya menjadi sumber kekuatan dalam menjalani karier.

“Berkat cinta dan kenangan itulah saya mampu menjadi Mark seperti sekarang ini. Terima kasih, dengan tulus,” lanjutnya.

Meski demikian, Mark menyadari bahwa keputusannya meninggalkan NCT berpotensi menimbulkan kesedihan bagi penggemar yang telah lama mendukungnya sebagai bagian dari grup tersebut.