Tinggalkan Persik Kediri, Leo Navacchio Mengaku Sulit Melupakan Ini

jpnn.com - Kiper andalan Persik Kediri Leo Navacchio resmi berpamitan setelah dua musim mengawal gawang Macan Putih.

Laga kontra Persebaya Surabaya pada 23 Mei lalu menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim kebanggaan masyarakat Kediri.

Selama membela tim kebanggaan Persikmania, Leo tampil dalam 56 pertandingan dan membuat 13 clean sheet.

Baca Juga: Arthur Irawan Bicara Soal Nasib Marcos Reina di Persik Kediri

Leo menjadi salah satu figur penting yang ikut mengawal perjalanan Persik di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Bagi kiper berusia 33 tahun itu, kebersamaan dengan Persik bukan sekadar soal jumlah pertandingan atau catatan statistik.

Dia mengaku memperoleh banyak pelajaran dari berbagai situasi yang dihadapi selama berada di Kediri.

"Ada 56 pertandingan yang saya jalani dengan mengenakan warna ungu melalui perjuangan yang tidak mudah untuk membela sebuah klub dan kota ini," ucapnya.

Mantan pemain Sao Paulo itu mengenang berbagai momen yang pernah dialaminya bersama Persik, mulai dari masa-masa membanggakan hingga situasi sulit yang harus dihadapi.