Tinggalkan Strategi Mobil Global, Audi: Setiap Pasar Punya Selera Masing-Masing

jpnn.com - Audi mulai mengubah arah strategi bisnisnya di tengah perubahan cepat industri otomotif dunia.

Pabrikan asal Jerman itu menilai konsep menghadirkan satu model mobil untuk seluruh pasar global sudah tidak lagi efektif.

Kepala Bagian Teknis Audi, Rouven Mohr, mengatakan kebutuhan konsumen di setiap wilayah kini makin berbeda, sehingga pendekatan "satu mobil untuk semua" tak lagi relevan.

"Konsep mobil global sudah hilang. Mobil yang cocok untuk seluruh dunia kini tidak lagi sesuai, baik untuk pasar Amerika Serikat maupun China," ujar Mohr.

Perbedaan karakter pasar menjadi alasan utama perubahan tersebut.

Di China, misalnya, konsumen menginginkan mobil dengan teknologi digital canggih, fitur berkonektivitas tinggi, hingga sistem mengemudi otomatis yang terus berkembang.

Oleh karena itu, Audi menggandeng SAIC untuk mengembangkan model yang memang dirancang khusus bagi pasar China.

Berbeda dengan China, konsumen Eropa masih lebih menyukai tata letak kabin yang sederhana dengan kombinasi layar sentuh, tombol, dan sakelar fisik.