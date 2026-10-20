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Tingkat Fertilitas Dunia Menurun, Mengapa Para Ibu Ini Tetap Memilih Punya Anak?

Tingkat Fertilitas Dunia Menurun, Mengapa Para Ibu Ini Tetap Memilih Punya Anak?
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Dian Winata (kedua dari kanan) berlibur bersama suami, ketiga anaknya, dan ibu mertuanya. (Supplied: Dian Winata)

Dian Winata, warga asal Indonesia di Australia, kembali bekerja hanya dua minggu setelah melahirkan anak ketiganya lewat operasi Caesar.

Sebelumnya, dia juga hanya mengambil cuti satu bulan setelah melahirkan anak kedua, yang juga lewat operasi caesar.

Ia mengaku harus segera kembali kembali karena secara finansial, dia memang tidak punya pilihan lain.

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Saat kedua putrinya lahir di Australia, Dian belum menjadi permanent resident (penduduk tetap) Australia, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti melahirkan yang dibayar pemerintah, dan jatah cuti berbayarnya pun sudah habis terpakai.

"Kalau ditanya kenapa aku bisa punya tiga anak, itu karena aku menyukainya," kata Dian, yang anak sulungnya lahir di Indonesia.

"Dan kenapa bisa kerja segitu banyak ketika punya anak tiga? Karena aku butuh," katanya.

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"Aku dan suami ... bukan generasi pewaris. Jadi kita kumpulin duit sendiri, kita nabung sendiri itu dari nol di Australia."

Di tengah menurunnya tingkat fertilitas Australia, Dian termasuk perempuan yang memilih untuk memiliki keluarga besar.

Di tengah menurunnya angka fertilitas dunia, sejumlah ibu memilih memiliki keluarga besar

Sumber ABC Indonesia
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