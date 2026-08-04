Tingkat Kepuasan ke Prabowo Anjlok, Pengamat Usul Pencopotan Menteri Kabinet Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih harus introspeksi menyikapi kemerosotan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.

Temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo hanya mencapai 51,1 persen.

"Seharusnya jajaran pembantu Presiden harus instrospeksi diri dengan hasil survei ini," kata Ari kepada awak media, Selasa (4/8).

SMRC mencatat terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dalam sembilan bulan terakhir.

Lembaga tersebut mencatat angka kepuasan publik ke Prabowo pada November 2025 sebesar 81,2 persen.

Namun, angka kepuasan publik terhadap Prabowo merosot drastis pada Februari-Maret serta Juli 2026 dengan angka masing-masing 66,4 dan 51,1 persen.

Ari mengatakan kemerosotan tingkat kepuasan akibat publik kecewa distribusi BBM yang tak sesuai dan listrik tak menyala merata. Termasuk, hukum tajam ke bawah dan lemah ke atas.

"Kenapa publik muak? Sebab, korupsi tidak ada habisnya," ujar dia.